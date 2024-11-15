Şile’de balıkçı teknesi battı: 1 kişi kayboldu

Şile Limanından açılan balıkçı teknesinin batması sonucu 1 kişi denizde kayboldu. Kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tek başına Şile Limanından tekne ile hareket eden Mehmet Yalçın yaklaşık bir mil açıklarda henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle battı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri geldi. Ekipler, denizde kaybolan şahsı arama çalışmalarına başladı.



Olayı duyan amatör balıkçı Engin Özdemir "Şu anda tekne limana yaklaşık 1 mil uzaklıkta ama ne olduğu bilinmiyoruz hava bayağı sisli. Birisi mi çarptı, kalp krizi geçirip denize mi düştü maalesef daha bilinmiyor. Sahil güvenlik ekipleri aramalara devam ediyor, hala arıyorlar ne olduğunu bizde bilmiyoruz. İşin gerçeğini yakın zamanda Mehmet sağ salim çıkarsa öğreneceğiz. Allah kimsenin başına vermesin. Yardımsever bir arkadaştı, inşallah sağ salim çıkar. O yılların denizcisi bir şekilde formülünü bulur" ifadelerini kulandı.



Denizde kaybolan Mehmet Yalçın'ın eski profesyonel güreşçi olduğu ve lakabının 'Pehlivan' olduğu öğrenildi. Mehmet Yalçın'ı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sahilde bekleyen yakınları da ekiplerden gelecek sevinçli haberi bekliyor.