Silahlı kuyumcu soygununda gasbedilen takside dövülerek bagaja kilitlenen sürücü yaşadığı kabusu anlattı

Giresun'un Bulancak ilçesinde 3 şüphelinin ‘nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandığı maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu öncesinde gasbedilen taksisinde darbedilen, koli bandıyla ağzı, el ve ayakları bantlanarak aracın bagajına kilitlenen sürücü Rıfkı Yavuz (50), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yavuz, “Tüfek kabzasıyla kafama vurdular, ağzımı, elimi, ayaklarımı bantlayıp, bagaja kilitlediler. Ölümle tehdit ettiler. Soygun sonrası aracı bırakıp kaçtılar. O an ölüm gözümün önüne geldi. Bagajda ne kadar süre kaldım bilmiyorum. 1 dakika bile 1 gün gibi geldi” dedi. Tutuklanan şüphelilerden Ethem Bakar'ın, sosyal medya hesabından dürüstlük ve helal kazancın önemine değinerek cuma günü kutlama paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.