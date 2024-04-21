21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Silahlı kuyumcu soygununda gasbedilen takside dövülerek bagaja kilitlenen sürücü yaşadığı kabusu anlattı

Silahlı kuyumcu soygununda gasbedilen takside dövülerek bagaja kilitlenen sürücü yaşadığı kabusu anlattı

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2024 18:05
Giresun'un Bulancak ilçesinde 3 şüphelinin ‘nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandığı maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu öncesinde gasbedilen taksisinde darbedilen, koli bandıyla ağzı, el ve ayakları bantlanarak aracın bagajına kilitlenen sürücü Rıfkı Yavuz (50), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yavuz, “Tüfek kabzasıyla kafama vurdular, ağzımı, elimi, ayaklarımı bantlayıp, bagaja kilitlediler. Ölümle tehdit ettiler. Soygun sonrası aracı bırakıp kaçtılar. O an ölüm gözümün önüne geldi. Bagajda ne kadar süre kaldım bilmiyorum. 1 dakika bile 1 gün gibi geldi” dedi. Tutuklanan şüphelilerden Ethem Bakar'ın, sosyal medya hesabından dürüstlük ve helal kazancın önemine değinerek cuma günü kutlama paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
Kuyumcu soygununda taksici yaşadığı kabusu anlattı
Kuyumcu soygununda taksici yaşadığı kabusu anlattı
Motosikletin yayaya çarpma anı kameralara yansıdı
Motosikletin yayaya çarpma anı kameralara yansıdı
Sivas köftesi nasıl yapılıyor?
Sivas köftesi nasıl yapılıyor?
6’ncı kattan düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı
6’ncı kattan düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı
Tarlasında altın dolu küp buldu
Tarlasında altın dolu küp buldu
Samsun’da feci kaza kamerada
Samsun'da feci kaza kamerada
A Haber havadan görüntüledi
A Haber havadan görüntüledi
Tokat’ta deprem anında yaşanan panik kamerada
Tokat’ta deprem anında yaşanan panik kamerada
Mücadeleyle geçen bir ömrün hikayesi
Mücadeleyle geçen bir ömrün hikayesi
Bulgaristan’da bir Osmanlı mirası
Bulgaristan’da bir Osmanlı mirası
Drama şehrinde bir Osmanlı mazisi
Drama şehrinde bir Osmanlı mazisi
Alevler gökyüzünü sardı, iki ahşap ev kül oldu
Alevler gökyüzünü sardı, iki ahşap ev kül oldu
Daha Fazla Video Göster