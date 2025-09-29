29 Eylül 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Silahlı kavganın şüphelileri çelik yelekle adliyeye sevk edildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişiyi 7 yerinden silahla yaralayan ve olayın ardından kayıplara karışan 2 şüpheli polisin başarılı operasyonları ile yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.