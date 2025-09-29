Silahlı kavganın şüphelileri çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişiyi 7 yerinden silahla yaralayan ve olayın ardından kayıplara karışan 2 şüpheli polisin başarılı operasyonları ile yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.