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Siirt'te kaza sonrası meydan savaşı gibi kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu: O anlar kamerada...

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Giriş: 05.04.2024 00:26
Güncelleme:05.04.2024 00:46
Siirt'te meydana gelen trafik kazasının ardından araçlarından çıkan sürücüler ve yakınları birbirlerine saldırdı. Tartışma, yakınlarının da araya girmesiyle büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Meydan savaşı gibi kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte korku dolu o anlar...
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