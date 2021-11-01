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Şifa ararken sağlığınızdan olmayın! Bitki çayı içerken nelere dikkat edilmeli? Günde kaç bardak bitki çayı içilmeli?

A Haber
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Giriş: 01.11.2021 16:06
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bitki çayları daha sık tüketilmeye başlandı. Fakat her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi bitki çayının da fazlası zarar. Peki günde kaç bardak bitki çayı tüketilmeli? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. İşte uzmanından yanıtı...
Şifa ararken sağlığınızdan olmayın! ŞİFA ARARKEN SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN!
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