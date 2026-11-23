Yargıtay'dan velayet kararı! Çocuğun menfaati ön planda tutulacak

Kayseri'de boşanma davası açan çiftin çocuklarının velayeti anneye verildi. Baba, annenin çocukları ihmal ettiğini öne sürerek karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay, çocukların üstün yararının esas alınması gerektiğine dikkat çekerek menfaatleri doğrultusunda velayetin değişebileceğini belirtti. Karar, velayet davalarında çocuğun menfaatinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.