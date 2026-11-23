İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu! Arnavutköy ve Silivri beyaza büründü

İstanbul'un Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde akşam saatlerinde fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından başlayan yağış nedeniyle iki ilçede de yollar beyaza büründü. Silivri'de vatandaşlar ve pazarcılar dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, Arnavutköy'de de sürücüler ve vatandaşlar olumsuz etkilendi. Yağış sırasında yaşananlar kameralara yansıdı.