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Şifa ararken sağlığınızdan olmayın! Bitki çayı içerken nelere dikkat edilmeli? Günde kaç bardak bitki çayı içilmeli?

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bitki çayları daha sık tüketilmeye başlandı. Fakat her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi bitki çayının da fazlası zarar. Peki günde kaç bardak bitki çayı tüketilmeli? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. İşte uzmanından yanıtı...

Giriş Tarihi: 01.11.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 16:07
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Şifa ararken sağlığınızdan olmayın! Bitki çayı içerken nelere dikkat edilmeli? Günde kaç bardak bitki çayı içilmeli?

Sonbaharla birlikte bağışıklığını desteklemek isteyenler bitki çaylarına yöneldi.

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Şifa ararken sağlığınızdan olmayın! Bitki çayı içerken nelere dikkat edilmeli? Günde kaç bardak bitki çayı içilmeli?

Havaların soğumasıyla birlikte bağışıklığını desteklemek isteyenler kış çaylarına talebi artırdı.

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Şifa ararken sağlığınızdan olmayın! Bitki çayı içerken nelere dikkat edilmeli? Günde kaç bardak bitki çayı içilmeli?

Uzmanlar bitki çaylarına karşı uyarıyor. İlaçlar kadar dikkatli tüketilmesi gereken bitki çayları aksi takdirde şifadan çok zarar veriyor.

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Şifa ararken sağlığınızdan olmayın! Bitki çayı içerken nelere dikkat edilmeli? Günde kaç bardak bitki çayı içilmeli?

Hem salgın hem de mevsim koşulları nedeniyle bitki çaylarına ilgi gösterenler en çok ıhlamur, yeşilçay, ada çayı gibi bitki çaylarına yöneliyor.

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Şifa ararken sağlığınızdan olmayın! Bitki çayı içerken nelere dikkat edilmeli? Günde kaç bardak bitki çayı içilmeli?

Bunları tüketmekte sakınca yok ama çok tüketmemek lazım. Bitki çayları fazla tüketildiğinde birçok hastalık sorunu çıkarabiliyor.