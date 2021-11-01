HaberlerGaleriŞifa ararken sağlığınızdan olmayın! Bitki çayı içerken nelere dikkat edilmeli? Günde kaç bardak bitki çayı içilmeli?
Şifa ararken sağlığınızdan olmayın! Bitki çayı içerken nelere dikkat edilmeli? Günde kaç bardak bitki çayı içilmeli?
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte bitki çayları daha sık tüketilmeye başlandı. Fakat her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi bitki çayının da fazlası zarar. Peki günde kaç bardak bitki çayı tüketilmeli? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. İşte uzmanından yanıtı...
Giriş Tarihi: 01.11.2021 16:04Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 16:07