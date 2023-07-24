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Sıcaklık rekoru bekleniyor! O güne dikkat... İstanbul, Ankara, İzmir... İşte hava durumu

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Giriş: 24.07.2023 14:20
Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek rakamları olabilir. Tüm türkiye çarşamba günü sıcak dalgasının etkisi altına girecek. Üç büyük şehirde hava nasıl olacak? Detayları Merva Pekmez aktardı.
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