Sıcaklık rekoru bekleniyor! O güne dikkat... İstanbul, Ankara, İzmir... İşte hava durumu

Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek rakamları olabilir. Tüm türkiye çarşamba günü sıcak dalgasının etkisi altına girecek. Üç büyük şehirde hava nasıl olacak? Detayları Merva Pekmez aktardı.

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