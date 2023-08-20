20 Ağustos 2023, Pazar
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Sıcak ve nemli havalara dikkat! Uzman isimden kritik uyarı
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkması bekleniyor. Aşırı sıcak, yoğun nem ve birden gelişen ısı değişimi, akciğer hastalıklarını ve alerjiyi tetikleyebiliyor. Bu hastalıklara karşı nelere dikkat edilmeli? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akkoyunlu, "Uzun süre klimaya maruz kalıp sıcak soğuk dengesini kaybedip birden bire sıcağa maruz kaldığımız zaman o zaman ciddi şekilde sıcak çarpmaları meydana geliyor. Yeterince sıvı alacağız. Direk güneşte kalmayacağız. Saat 10 ile 6 arasında olabildiğinde dışarıya çıkmayacağız. Sıcakta aşırı hareket etmeyeceğiz. Olabildiğince akşam serin dönemlerde biraz daha fazla sosyalleşeceğiz. Akciğerler de etkileniyor. Astım hastalarının ve koah hastalarının bu dönem içerisinde kendisini koruması gerekiyor." dedi.