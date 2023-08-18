Sıcak, Adanalıya bunu da yaptırdı… 1989 model Toros’a ev tipi klima

Hava sıcaklığı deyince herkesin aklına Adana geliyor. Kentte yaşayanlar da bunaltıcı sıcakla baş etmek için farklı çözümler üretiyor. İşte onlardan biri. 1989 model "klimalı" Toros. Habere konu olmasının nedeni klimanın ev tipi olması...

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