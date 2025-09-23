23 Eylül 2025, Salı

Şeyda Yılmaz’ın adı, memleketindeki parkta yaşatılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 21:12
Geçtiğimiz yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Şeyda Yılmaz adına memleketi Sivas’ta park açıldı. Şeyda Yılmaz’ın adını taşıyan parkta çocuklar oyun oynadı.
