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Sevgilisini darp etmişti! Çağatay Akman davasında yeni gelişme

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Giriş: 20.01.2023 13:32
Eski sevgilisi şarkıcı Çağatay Akman tarafından geçen yıl evinin önünde yaşanan tartışma sırasında arkadaşıyla birlikte darp edildiğini, hakaret ve tehdide maruz kaldığını iddia eden Öykü Uslu mahkemede şikâyetinden vazgeçti.
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