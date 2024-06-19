Serinlemek için baraj gölüne girdiler! 2'si kardeş 3 kişi, boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Kahramankazan ilçesi Pazar Mahallesi'ndeki Kurtboğazı Baraj Gölü'nde meydana geldi. Muhammet (21) ve kardeşi Ahmet (18) ile kuzenleri Ali (18) serinlemek için suya girdi. Baraj kenarında bulunanlar, durumu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve Polis Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Baraj gölünde botla arama yapan ekipler, 3 kişinin cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazeler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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