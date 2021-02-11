Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı uzaya gitmek istiyor! Astronot kelimesi yerine ilginç öneri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Milli Uzay Programı" toplumun her kesiminde heyecan uyandırdı. Osmaniye'de şemsiye ile uçan adam olarak tanınan Sadık Kocadallı da Türkiye'nin uzay çalışmalarını değerlendirerek "2023'te ben de uzaya gitmek istiyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Milli Uzay Programı" toplumun her kesiminde heyecan uyandırdı. Osmaniye'de şemsiye ile uçan adam olarak tanınan Sadık Kocadallı da Türkiye'nin uzay çalışmalarını değerlendirerek "2023'te ben de uzaya gitmek istiyorum" dedi.