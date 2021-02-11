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Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı uzaya gitmek istiyor! Astronot kelimesi yerine ilginç öneri

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Giriş: 11.02.2021 15:01
Güncelleme:11.02.2021 17:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Milli Uzay Programı" toplumun her kesiminde heyecan uyandırdı. Osmaniye'de şemsiye ile uçan adam olarak tanınan Sadık Kocadallı da Türkiye'nin uzay çalışmalarını değerlendirerek "2023'te ben de uzaya gitmek istiyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Milli Uzay Programı" toplumun her kesiminde heyecan uyandırdı. Osmaniye'de şemsiye ile uçan adam olarak tanınan Sadık Kocadallı da Türkiye'nin uzay çalışmalarını değerlendirerek "2023'te ben de uzaya gitmek istiyorum" dedi.

Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı uzaya gitmek istiyor! Astronot kelimesi yerine ilginç öneri ŞEMSİYE İLE UÇAN ADAM SADIK KOCADALLI UZAYA GİTMEK İSTİYOR! ASTRONOT KELİMESİ YERİNE İLGİNÇ ÖNERİ

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