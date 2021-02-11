Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı uzaya gitmek istiyor! Astronot kelimesi yerine ilginç öneri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Milli Uzay Programı" toplumun her kesiminde heyecan uyandırdı. Osmaniye'de şemsiye ile uçan adam olarak tanınan Sadık Kocadallı da Türkiye'nin uzay çalışmalarını değerlendirerek "2023'te ben de uzaya gitmek istiyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Milli Uzay Programı" toplumun her kesiminde heyecan uyandırdı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde şemsiye ile uçan Sadık Kocadallı da uzaya gitmek istediğini söyledi.
"2019'DA GİTMEYİ BAŞARAMADIK..."
Kocadallı, "2019'da gitmeyi başaramadık Allah izin verirse 2023'te gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz uzaya gitmek, şemsiye ile olmaz tabi, uzay aracı ile biz gideceğiz" ifadelerini kullandı.
ASTRONOT KELİMESİ YERİNE "UÇAN ADAM"
Uçan adamın astronot kelimesi yerine bir de önerisi oldu. Kocadallı, "Astronot kelimesi yerine, uçan adam kullanılması daha güzel olurdu" dedi.
2019 yılında Kadirli ilçesinde hortum çıkmış şemsiyenin üzerine çıkan Sadık Kocadallı rüzgarın da etkisiyle 4 metre havalanmıştı.
Kocadallı güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüyle gündem olmuştu.