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Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı uzaya gitmek istiyor! Astronot kelimesi yerine ilginç öneri

Başkan 'ın açıkladığı "" toplumun her kesiminde heyecan uyandırdı. 'de şemsiye ile olarak tanınan da 'nin uzay çalışmalarını değerlendirerek "2023'te ben de uzaya gitmek istiyorum" dedi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı uzaya gitmek istiyor! Astronot kelimesi yerine ilginç öneri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Milli Uzay Programı" toplumun her kesiminde heyecan uyandırdı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2019 yılında çıkan hortumda çalıştığı sebze halinde şemsiye ile uçan Sadık Kocadallı da uzaya gitmek istediğini söyledi.

Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı uzaya gitmek istiyor! Astronot kelimesi yerine ilginç öneri

"2019'DA GİTMEYİ BAŞARAMADIK..."

Kocadallı, "2019'da gitmeyi başaramadık Allah izin verirse 2023'te gitmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz uzaya gitmek, şemsiye ile olmaz tabi, uzay aracı ile biz gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı uzaya gitmek istiyor! Astronot kelimesi yerine ilginç öneri

ASTRONOT KELİMESİ YERİNE "UÇAN ADAM"

Uçan adamın astronot kelimesi yerine bir de önerisi oldu. Kocadallı, "Astronot kelimesi yerine, uçan adam kullanılması daha güzel olurdu" dedi.

Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı uzaya gitmek istiyor! Astronot kelimesi yerine ilginç öneri

2019 yılında Kadirli ilçesinde hortum çıkmış şemsiyenin üzerine çıkan Sadık Kocadallı rüzgarın da etkisiyle 4 metre havalanmıştı.

Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı uzaya gitmek istiyor! Astronot kelimesi yerine ilginç öneri

Kocadallı güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüyle gündem olmuştu.

Şemsiye ile uçan adam Sadık Kocadallı uzaya gitmek istiyor! Astronot kelimesi yerine ilginç öneri

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