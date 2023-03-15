Selin vurduğu Balıklıgöl çamurla kaplandı

Şanlıurfa'da dün başlayan ve bugün de devam eden sağanak yağış nedeniyle sel suları Balıklıgöl'ü çamur deryasına çevirdi. Şanlıurfa'nın tarihi yapıları sular altında kalırken, çamur nedeniyle suyun rengi sarıya döndü. Balıklıgöl'ün balıkları etrafa saçılarak telef olurken, suların çekildiği kısımlarda ise geriye moloz ve çamur yığınları kaldı.