02 Mayıs 2025, Cuma

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Selde belediye kamyonunun devrildiği anlar kamerada!

Selde belediye kamyonunun devrildiği anlar kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 18:27
Polatlı’da öğlen saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçedeki bazı kırsal bölgelerde sel meydana geldi. Ayaş Belediyesine ait kamyonun kontrolden çıkarak sular altında kalan yolda savrulduğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Devrilen kamyon, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.
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Selde belediye kamyonunun devrildiği anlar kamerada!
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