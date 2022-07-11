11 Temmuz 2022, Pazartesi
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Sel sonrası temizlik çalışması! Yardım ödemeleri başladı
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan su baskınları sonucu zarar gören konut ve iş yeri sahiplerine yardım ödemeleri başladı. Zarar gören evler için 5 bin, iş yerleri için 10 bin TL ödeniyor. Esenyurt'ta barınma ihtiyacı bulunan 91 kişi KYK'ya yerleştirildi. 18 mahallede 134 konut, 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 cami zarar gördü. Peki selin vurduğu Esenyurt’ta son durum ne? Çalışmalar sürüyor mu? Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.