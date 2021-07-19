Sel felaketi sonrası Rize! Kayıp 2 kişi için 27 ekip seferber

Sel ve heyelanın vurduğu Rize'de yaralar sarılırken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Peki kayıp kişiler neden bulunamadı? Arama çalışmalarında hangi yöntemler kullanılıyor? A Haber muhabiri Selman Kutlu son gelişmeleri aktardı.

Rize'de felaketin izleri silinmeye devam ediyor. Sel ve heyelanın vurduğu Rize'de yaralar sarılırken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Peki kayıp kişiler neden bulunamadı? Arama çalışmalarında hangi yöntemler kullanılıyor? A Haber muhabiri Selman Kutlu son gelişmeleri aktardı.

Rize'de sel felaketinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 244 personel katılıyor. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Rizede 39 ağır yıkık bina, 83 yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edildi.

Köy içi bağlantı yolundan 342'si açıldı, 84'ünde çalışma sürüyor.