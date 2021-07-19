Son dakika: Başkan Erdoğan sel felaketinin sebebine dikkat çekmişti! Facia göz göre göre gelmiş





Doğu Karadeniz'de herkes kendi bahçesinin olduğu yerde suyun akacağı su arklarını ,çaylıkların içinden geçen küçük ırmaklarını kapatmasa ve bu kurallara uysa tehlikeden uzak olur. Suyun geçiş alanı sağlanmalı, bahçelerin ve alanların rahat nefes almasıdır.