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Rize'de sel ve heyelan felaketi! İşte facianın boyutunu anlatan fotoğraf: Evler askıda kaldı

Rize'de çarşamba günü 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı sel ve heyelan felaketinde, 236 bina hasar gördü. Heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda evin askıda kaldığı kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde kaybolan 2 kişi ise dere yataklarında aranıyor. İşte facianın boyunu ortaya koyan kareler...

Giriş Tarihi: 17.07.2021 11:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 11:08
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Rize'de sel ve heyelan felaketi! İşte facianın boyutunu anlatan fotoğraf: Evler askıda kaldı

Kentte, çarşamba günü 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ile heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, alt yapı ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu.

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Rize'de sel ve heyelan felaketi! İşte facianın boyutunu anlatan fotoğraf: Evler askıda kaldı

Afet sırasında mahsur kalan 103 kişi kurtarılırken, Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Hacere Mert, eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evde Ayşe Karali ile oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık'ın da cansız bedenine ulaşıldı.

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Rize'de sel ve heyelan felaketi! İşte facianın boyutunu anlatan fotoğraf: Evler askıda kaldı

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR
Sel afetinden en fazla etkilenen Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

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Rize'de sel ve heyelan felaketi! İşte facianın boyutunu anlatan fotoğraf: Evler askıda kaldı

Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışması yürütüyor.

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Rize'de sel ve heyelan felaketi! İşte facianın boyutunu anlatan fotoğraf: Evler askıda kaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.