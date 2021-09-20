Sel bölgesinde okullar başladı

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel felaketi nedeniyle eğitim-öğretim 2 hafta gecikmeli başladı. Balçıkla kaplanan okullar temizlendi ve çocuklar için hazır hale getirildi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, Sinop Ayancık'ta bulunan bir ilkokuldan son durumu aktardı.

Sel bölgesinde 20 Eylül'de okullar başladı. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel felaketi nedeniyle eğitim-öğretim 2 hafta gecikmeli başladı.

Balçıktan temizlenen okullar eğitime açıldı.