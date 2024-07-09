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Şehrin içinde çöp dağları oluştu! Bayraklı belediyesi boş araziye 600 kamyon çöp döktü

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 09.07.2024 12:53
İzmir Bayraklı Belediyesi boş bir araziye 600 kamyon çöp döktü. Şehrin içinde çöp dağları oluştu bununla beraber etrafı koku sardı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Emre Demir aktardı.
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Şehrin içinde çöp dağları oluştu!
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