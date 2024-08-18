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Şehre Yakın ekibi Redifler Köyü’ne konuk oldu

Şehre Yakın ekibi Redifler Köyü’ne konuk oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 10:17
Şehre Yakın ekibi, bu hafta Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Redifler Köyü'ne konuk oldu. Ekibimiz burada şehrin stres ve gürültüsünü geride bırakarak keyifli bir gün geçirdi.
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Şehre Yakın ekibi Redifler Köyü’ne konuk oldu
Şehre Yakın ekibi Redifler Köyü’ne konuk oldu
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