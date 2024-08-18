Şehre Yakın ekibi Redifler Köyü’ne konuk oldu

Şehre Yakın ekibi, bu hafta Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Redifler Köyü'ne konuk oldu. Ekibimiz burada şehrin stres ve gürültüsünü geride bırakarak keyifli bir gün geçirdi.

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