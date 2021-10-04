Şehitlik Durağı kapatıldı! Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında arıza

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Şehitlik Durağı elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı. Topkapı yönünde bir süre yapılama seferler arızanın giderilmesiyle normale döndü. Bazı vatandaşlar yaşanan aksaklığa tepki gösterdi.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıktı. Topkapı yönünde tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Şehitlik Durağı kapatılırken yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Ekipler arızayı gidermek için müdahale etti. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.





"HERKES MAĞDUR"

Eyüp Ensar Yılmaz, "Geç oldu evimize gideceğiz, arıza çıkmış gidemiyoruz. Mağduruz. Bir sürü insan akbil bastı ama evine gidemeyecek. Herkes mağdur. Burada yarım saat oldu bekliyoruz. Yarın staja gideceğiz ama henüz evimize gidemiyoruz" dedi.