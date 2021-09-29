Şehit yakınları ile gazileri "Vatan size minnettar" anonsu karşılıyor

Gaziantep’te otobüse binen şehit yakınları ve gaziler, toplu taşıma kartlarını okuttuklarında "vatan size minnettar" anonsuyla karşılaşıyor. Duydukları anonsla hem duygulanan hem de gururlanan şehit yakınları ve gaziler uygulamadan memnuniyetini dile getirdi.

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Başlatılan uygulamayla ilgili konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, şehit yakınları ve gazilere yönelik ne yapsalar az olacağını söyleyerek, "Başımızın tacı, gözümüzün nuru şehit yakınları ve gazilerimizi onurlandırmak için Belediyemize ait otobüslerimize bindiklerinde 'Vatan Size Minnettar' diye sesli mesaj sistemini kurduk. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bizlerde minnettarız, ne yapsak onlar için azdır. Çünkü gerçekten maddi olarak onların hakkını ödemek mümkün değil. Bir taraftan onları onurlandırırken, bir taraftan da dua ederek minnet duyuyoruz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara Allah sabır niyaz eylesin. Gazilerimize Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.