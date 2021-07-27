Şehit Uzman Çavuş Çelebi'ye veda

Kuzey Irak Goraspi üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye götürüldü.

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşinde üs bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Kırıkkale'ye götürüldü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi, Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.