27 Temmuz 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şehit Uzman Çavuş Çelebi'ye veda

Şehit Uzman Çavuş Çelebi'ye veda

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2021 16:48
Kuzey Irak Goraspi üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye götürüldü.

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşinde üs bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Kırıkkale'ye götürüldü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi, Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şehit Uzman Çavuş Çelebi'ye veda
Şehit Uzman Çavuş Çelebi'ye veda
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti
Sazlık alanda yangın
Sazlık alanda yangın
Kadın boksunda ilk zafer Busenaz'dan
Kadın boksunda ilk zafer Busenaz'dan
Polisi metrelerce sürükledi
Polisi metrelerce sürükledi
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı kavga: 3 ölü 1 yaralı
Meteoroloji'den sıcak ve sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den sıcak ve sağanak uyarısı!
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
Tüm gün ormandalar! Bu mantara paha biçilemiyor: Sadece 4 tane bulabiliyor
Tüm gün ormandalar! Bu mantara paha biçilemiyor: Sadece 4 tane bulabiliyor
Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi
Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi
İzmir'de korkutan deprem
İzmir'de korkutan deprem
Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama Bartın'da!
Hayvan Hakları Yasası'nda ilk uygulama Bartın'da!
Daha Fazla Video Göster