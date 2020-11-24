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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mezarı başında anıldı

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Giriş: 24.11.2020 08:57
Güncelleme:24.11.2020 10:09
Batmand'daki hain terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında, dualarla anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da, PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle bulunduğu araçta şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında anıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen anma törene öğretmen ve öğrenciler ile Şenay Aybüke Yalçın'ın yakınları katıldı. Anmada, Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

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