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Şehit öğretmen Neşe Alten kabri başında anıldı

A Haber
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Giriş: 24.11.2020 08:34
Güncelleme:24.11.2020 08:55
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde teröristlerce haince katledilen Neşe öğretmen, mezarı başında anıldı. Henüz 25 günlük öğretmenken şehit edilen Neşe Alten'in ismi doğup büyüdüğü memleketinde yaşatılıyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

25 günlük öğretmendi. PKK tarafından haince şehit edildi.

Neşe Alten 26 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesine öğretmen olarak atandı. Çok sevinçliydi. insan eğitmenin ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Eğitimli ilgili hayalleri vardı. Oradaki çocukları yetiştirecekti. Teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edildi.

Neşe öğretmen ölümünün 26'ıncı yıl dönümünde dualarla anıldı. Kabri başında Kuran'ı Kerim okundu.

Şehit Neşe öğretmenin ismi, doğup büyüdüğü memleketi Tekirdağ'da caddelerde ve okullarda yaşatılıyor.

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