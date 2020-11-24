Öğrencileri şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı! Sevinç ve hüzün bir arada

Biz onu çok özledik, eminim ki o da bizi çok özlüyordur. Onun gibi bir öğretmenimiz olduğu için gurur duyuyorum, şimdiki öğretmenlerimiz de bizi çok seviyor ama onun sevgisi, ilgisi bir başkaydı. O her şeyimizle ilgilenir, dertlerimizden anlardı. O bizi çok seviyordu, biz de onu çok severdik ve halen seviyoruz" dedi.



