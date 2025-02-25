Şehit Mustafa Uslu’nun ev sözünü devlet tutacak! Uslu’nun annesinin evi yeniden inşa edilecek

20 Şubat'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine verdiği 'ev' sözünü devlet tutacak. Çorum'un Bayat ilçesinde yaşayan şehidin annesinin evi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yeniden inşa edilecek.

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