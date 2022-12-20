20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şehit İsmail Can Akdeniz'in kanı yerde kalmadı! İçişleri Bakanı Soylu açıkladı; 7 terörist daha sarı torbada

Şehit İsmail Can Akdeniz'in kanı yerde kalmadı! İçişleri Bakanı Soylu açıkladı; 7 terörist daha sarı torbada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2022 14:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "7,5 ay önce Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada." ifadelerine yer verdi.
Şehidin kanı yerde kalmadı
Şehidin kanı yerde kalmadı
Baltalı işkence yapan şüpheli tutuklandı!
"Baltalı işkence" yapan şüpheli tutuklandı!
Ali Poyrazoğlu’nun tiyatrosunda yangın
Ali Poyrazoğlu’nun tiyatrosunda yangın
Silivri’de sahte alkol operasyonu
Silivri'de sahte alkol operasyonu
Çırılçıplak soyup öldüresiye dövdü
Çırılçıplak soyup öldüresiye dövdü
Müşteri seçen taksici kamerada!
Müşteri seçen taksici kamerada!
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!
Komodo ejderinin yavru keçiyi canlı canlı yedi!
Komodo ejderinin yavru keçiyi canlı canlı yedi!
Adana’da baba vahşeti!
Adana’da baba vahşeti!
İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
Anadolu’da kar ve soğuk hava!
Anadolu’da kar ve soğuk hava!
Lapa lapa kar yağdı
Lapa lapa kar yağdı
Daha Fazla Video Göster