Şehit İsmail Can Akdeniz'in kanı yerde kalmadı! İçişleri Bakanı Soylu açıkladı; 7 terörist daha sarı torbada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "7,5 ay önce Şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i Şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada." ifadelerine yer verdi.