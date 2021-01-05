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Şehit Fethi Sekin şehadetinin 4. yılında kabri başında anıldı

A Haber
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Giriş: 05.01.2021 10:35
Güncelleme:05.01.2021 12:04
Şehit Fethi Sekin'in bugün şehadetinin yıl dönümü. Şehidin memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde kabri başında tören düzenlendi. A Haber muhabiri Fırat Öztürk şehidin kabri başından detayları aktardı.

İzmir Adliyesi önünde teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.



5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne saldıran bölücü terör örgütünün militanlarıyla çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca mücadele edip şehit düşen Fethi Sekin, bugün şehadetinin 4'üncü sene-i devriyesinde unutulmadı. Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrinde anma programı düzenlendi. Program Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse , İl Müftüsü Selami Aydın, İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Fethi Sekin'in dayısı Hikmet Kürüm, kurum müdürleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Sekin'in kabri başında İl Müftüsü Aydın tarafından dua edilip, Kur'an-ı Kerim okundu, ardından da karanfiller bırakıldı.

Kahraman şehit Fethi Sekin! Unutmadık.. Unutturmayacağız... KAHRAMAN ŞEHİT FETHİ SEKİN! UNUTMADIK.. UNUTTURMAYACAĞIZ...

Öte yandan rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi süren Şehit Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ise törene katılamadı.

Portre - Şehit polis Fethi Sekin anısına PORTRE - ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN ANISINA

"FETHİ SEKİN KARDEŞİMİZ ELAZIĞ'IMIZIN AZİZLİĞİNİN YİĞİTLİĞİNİN SEMBOLÜDÜR"
Bugün Şehit Fethi Sekin'in şehadetinin 4'üncü yılında kabir başında olduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. 5 Ocak 2017'de 1973 yılında Baskil'in Doğancık köyünde başlayan hayatı 44 yaşında gözünü kırpmadan şehadet ile sonuçlandı. Teröristlerin kana bulamak için gelmiş oldukları İzmir Adliyesinde roket atar, el bombaları, uzun namlulu silahlarla saldırı yapan teröristlere sadece bir tabancası ile karşılık koydu. Bu cesareti gösterirken, ben varım derken, çocuklarının yetim kalacağını hiç düşünmedi. Bu milletin Fethi Sekin'leri bitmez. Bu milletin Ömer Halis Demir'leri bitmez. Seyit Onbaşıları, Yahya Çavuşları, Adile Onbaşıları ve nice şehitler bitmediği gibi elbette bitmeyecektir. Fethi Sekin kardeşimiz Elazığımızın azizliğinin yiğitliğinin sembolüdür. Vatan perverliğin sembolüdür. Fethi Sekin kardeşimize sadece Elazığımız değil, tüm Türkiye sahip çıkmıştır. Fethi Sekin bu milletin birliğinin ve beraberliğinin sembolüdür. Türküyle Kürt'üyle Lazı'yla Çerkez'iyle Alevi'siyle, Sünni'siyle aynı nefesin aynı canların parçası olduğunun da sembolüdür. Mekanı cennet olsun. Bu milletin kahramanları bitmez. Çünkü bu ruh aynı ruh" dedi.

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"KAHRAMANLIĞINI DÜNYAYA İLAN ETTİ"
Şehit Fethi Sekin'in İzmir Adliyesi'ne saldırı yapılmasını önlediğini dile getiren dayısı Hikmet Kürüm de, "Yüzlerce insanın hayatını kurtardı. Bu vesile ile kahramanlığını dünyaya ilan etti. Canı pahasına kendi çocuklarını geride bırakmıştır. Vatanı ve milleti için şehit olmuştur. Kendisi için ne kadar üzüntü duysak da o kadar onurluyuz" diye konuştu.

Kabirdeki anma programının ardından Fethi Sekin Kültür Merkezi'nde mevlit okutuldu.

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