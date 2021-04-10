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Sedat Peker nerede | Peker'in villasına yapılan baskında ele geçirildi! Dikkatlerden kaçmayan olay! Meğer kimse görmesin diye...

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Giriş: 10.04.2021 11:00
Güncelleme:10.04.2021 11:07
Sedat Peker son dakika | Yer altı dünyasının ünlü ismi Sedat Peker, Kuzey Makedonya polisi tarafından sınır dışı edildikten sonra Kosova'ya sığındı. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'de bulunan adamlarına yedi ilde dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Villada yapılan aramalarda dikkatlerden kaçmayan önemli bir olay yaşandı.
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