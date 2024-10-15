15 Ekim 2024, Salı
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Sebze-meyve makinede yıkanır mı? Ekiplerimiz araştırdı
Sebze ve meyveleri tüketmeden önce sirke ve karbonatla yıkamak zararlı kimyasallardan kurtulmanın en etkili yolu. Bunu tüketicilerin çoğunluğu biliyor ancak bununla yetinmeyip akıl almaz yöntemler deneyenler var. Yumurtayı sabunlamak ya da sebze meyveyi bulaşık makinesinde yıkamak gibi. Bakın uzmanlar bu konuda ne diyor?