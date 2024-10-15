15 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Sebze-meyve makinede yıkanır mı? Ekiplerimiz araştırdı

Sebze-meyve makinede yıkanır mı? Ekiplerimiz araştırdı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2024 09:52
Sebze ve meyveleri tüketmeden önce sirke ve karbonatla yıkamak zararlı kimyasallardan kurtulmanın en etkili yolu. Bunu tüketicilerin çoğunluğu biliyor ancak bununla yetinmeyip akıl almaz yöntemler deneyenler var. Yumurtayı sabunlamak ya da sebze meyveyi bulaşık makinesinde yıkamak gibi. Bakın uzmanlar bu konuda ne diyor?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sebze-meyve makinede yıkanır mı?
Sebze-meyve makinede yıkanır mı?
İzmir’de Gemlik zeytininde hasat zamanı
İzmir'de Gemlik zeytininde hasat zamanı
FELAKET! Kalbine tornavida sapladılar
FELAKET! Kalbine tornavida sapladılar
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Esra Erol’a kan donduran tehdit!
Esra Erol'a kan donduran tehdit!
CHP’li belediyeden parsel parsel çevre katliamı!
CHP'li belediyeden parsel parsel çevre katliamı!
38 kilogram! Oltaya takıldı
38 kilogram! Oltaya takıldı
Tezgahlarda palamut bereketi
Tezgahlarda palamut bereketi
Gıda denetimleri işte böyle yapılıyor
Gıda denetimleri işte böyle yapılıyor
Iğdır’da intihar girişimi: Kaymakam ikna etti
Iğdır'da intihar girişimi: Kaymakam ikna etti
400 yıllık bina oto lastikçi oldu
400 yıllık bina oto lastikçi oldu
Antalya’da 22 yaşındaki Ahmet kör kurşuna kurban gitmiş
Antalya'da 22 yaşındaki Ahmet kör kurşuna kurban gitmiş
Daha Fazla Video Göster