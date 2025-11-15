15 Kasım 2025, Cumartesi
‘Sazan Sarmalı' şebekesi çökertildi: Mağdurlara helallik mesajı
Adana'da "Sazan Sarmalı" yöntemiyle daire satışı üzerinden 5 kişiyi milyonlarca lira dolandıran şebeke, polis operasyonuyla çökertildi. Mağdurlar, parayı gönderdikten hemen sonra şüphelilerden "Ağabey sizi dolandırdım, yurt dışına kaçacağım. Birbirinize zarar vermeyin" mesajı alınca kandırıldıklarını anladı.