15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları ‘Sazan Sarmalı' şebekesi çökertildi: Mağdurlara helallik mesajı
‘Sazan Sarmalı’ şebekesi çökertildi: Mağdurlara helallik mesajı

‘Sazan Sarmalı' şebekesi çökertildi: Mağdurlara helallik mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 11:11
Adana'da "Sazan Sarmalı" yöntemiyle daire satışı üzerinden 5 kişiyi milyonlarca lira dolandıran şebeke, polis operasyonuyla çökertildi. Mağdurlar, parayı gönderdikten hemen sonra şüphelilerden "Ağabey sizi dolandırdım, yurt dışına kaçacağım. Birbirinize zarar vermeyin" mesajı alınca kandırıldıklarını anladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
‘Sazan Sarmalı’ şebekesi çökertildi: Mağdurlara helallik mesajı
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimini duyurdu!
ÖSYM 2026 yılı sınav takvimini duyurdu!
Polis aracı TIR’a arkadan çarptı: 1 şehit
Polis aracı TIR’a arkadan çarptı: 1 şehit
‘Sazan Sarmalı’ şebekesi çökertildi
‘Sazan Sarmalı' şebekesi çökertildi
Cinayetle biten aile kavgası! 4 tutuklama
Cinayetle biten aile kavgası! 4 tutuklama
Motosiklet sürücüsü 3 araca çarpıp yaralandı
Motosiklet sürücüsü 3 araca çarpıp yaralandı
Nevşehir’de işçi servisi takla attı: 14 yaralı
Nevşehir’de işçi servisi takla attı: 14 yaralı
Allah devletimizden razı olsun
"Allah devletimizden razı olsun"
Dilovası’ndaki faciada ölü sayısı arttı!
Dilovası’ndaki faciada ölü sayısı arttı!
Feci kaza: Sürücü can verdi!
Feci kaza: Sürücü can verdi!
Çanakkale destanı Tokat’ta mobil müze ile canlandı
Çanakkale destanı Tokat'ta mobil müze ile canlandı
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi!
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi!
Huriye Helvacı’nın telefonu bulundu
Huriye Helvacı’nın telefonu bulundu
Daha Fazla Video Göster