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Savcı Yavuz Engin

Savcı Yavuz Engin "Benimle fotoğraf çektir" diyerek tehdit eden çete üyesi ile böyle fotoğraf çektirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 22.10.2024 13:13
Güncelleme:22.10.2024 13:14
Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, kendisi "Benimle fotoğraf çektir, kılına zarar gelmez" diyerek tehdit eden çete üyesini gözaltına aldırarak fotoğraf çektirdi. Zanlıları Büyükçekmece Adliyesi'nde kapıda karşılayan Savcı Yavuz Engin, kameralara böyle yansıdı.
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