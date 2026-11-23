Kabine, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplanıyor. Toplantının öncelikli gündemini ekonomi oluşturuyor. Milyonlarca emeklinin beklediği refah payı ve en düşük emekli aylığına yönelik olası artışın yanı sıra asgari ücret zammı ve fon soruşturmasının da ele alınması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporlar, Gazze'deki insani kriz ve ABD-İran gerilimi de Kabine'nin gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, toplantı öncesinde başkentteki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.