Altında yeni dönem mi başlıyor? Uzman isimden dikkat çeken açıklama
Altın fiyatlarında yaklaşık bir haftadır yaşanan sert düşüşün ardından yeniden yükseliş hareketi görüldü. Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, A Haber canlı yayınında değerli metallerdeki dalgalanmayı değerlendirdi. Doların güçlenmesi ve ABD'de faizlerin yüksek seyretmesinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Okşak, uzun vadeli görünümün ise olumlu olduğunu söyledi.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr