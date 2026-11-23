Altında yeni dönem mi başlıyor? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Altın fiyatlarında yaklaşık bir haftadır yaşanan sert düşüşün ardından yeniden yükseliş hareketi görüldü. Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, A Haber canlı yayınında değerli metallerdeki dalgalanmayı değerlendirdi. Doların güçlenmesi ve ABD'de faizlerin yüksek seyretmesinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Okşak, uzun vadeli görünümün ise olumlu olduğunu söyledi.