Ankara'da ilk ders heyecanı! Öğrenciler ara tatilin ardından okullarına kavuştu

Okullarda kasım ara tatilinin sona ermesiyle 17 milyon öğrenci yeniden ders başı yaptı. Türkiye genelinde 1,2 milyon öğretmen de öğrencileriyle buluşurken, başkent Ankara'da okul bahçelerinde yeni haftanın heyecanı yaşandı. A Haber muhabiri Şener Çetin ve kameraman Serkan Öztürk, Çankaya'daki Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu'ndan ilk ders gününün atmosferini aktardı.