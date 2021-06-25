25 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Savaşın ayırdığı aile 12 yıl sonra kavuştu! Hasret İstanbul'da son buldu

Savaşın ayırdığı aile 12 yıl sonra kavuştu! Hasret İstanbul'da son buldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2021 10:14
Suriye iç savaşı milyonlarca insanın hayatını alt üst etti. Haydar ailesi de o ailelerden biri. Esad rejiminin hapishanelerinde tutuklu kalan Ammar Haydar, tam 12 yıl boyunca eşine ve kızına hasret kaldı. Onları yeniden buluşturan şehir ise İstanbul oldu. A Haber dış haberler editörü Neslihan Önder detayları aktardı.
Yürekleri titreten kavuşma YÜREKLERİ TİTRETEN KAVUŞMA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yürekleri titreten kavuşma
Yürekleri titreten kavuşma
Düğün yolunda katliam!
Düğün yolunda katliam!
Sahibinden satılık köy! Dudak uçuklatan para
Sahibinden satılık köy! Dudak uçuklatan para
Sarıyer'deki tarihi binada kahreden görüntüler
Sarıyer'deki tarihi binada kahreden görüntüler
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı!
Farelerden bıktı yaptığı düzenekle 100 tanesini yakaladı!
18 yaş üstüne aşılama başladı
18 yaş üstüne aşılama başladı
Peş peşe şikayetler gelince...
Peş peşe şikayetler gelince...
Dehşete düşüren kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Dehşete düşüren kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Sokakları birbirine kattı
Sokakları birbirine kattı
Annesini öldürüp balkonda sakladı! Korkunç cinayet
Annesini öldürüp balkonda sakladı! Korkunç cinayet
Tunceli'de bin 200 yıllık dut ağacı
Tunceli'de bin 200 yıllık dut ağacı
Daha Fazla Video Göster