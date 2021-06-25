25 Haziran 2021, Cuma
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Savaşın ayırdığı aile 12 yıl sonra kavuştu! Hasret İstanbul'da son buldu
Suriye iç savaşı milyonlarca insanın hayatını alt üst etti. Haydar ailesi de o ailelerden biri. Esad rejiminin hapishanelerinde tutuklu kalan Ammar Haydar, tam 12 yıl boyunca eşine ve kızına hasret kaldı. Onları yeniden buluşturan şehir ise İstanbul oldu. A Haber dış haberler editörü Neslihan Önder detayları aktardı.