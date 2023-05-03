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Sarıyer'de dehşet anları! Motosikletliden kadına taciz: Bir anda vücudumda el hissettim

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2023 14:08
Sarıyer'de evine yürüyen Asmin K. arkasından yaklaşan motosikletli bir kişi tarafından taciz edildi. Motosikletli tacizci, olay yerinden hızla kaçtı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Yaşananları anlatan Asmin K., "Bağırıyorum, insanlara sesleniyorum 'Yardım edin' diye. Birkaç kişi vardı sokakta erkek, onlar da basıp gittiler. Bakmadılar bile suratıma" dedi. Asmin K. olay sonrasında tacizci hakkında suç duyurusunda bulundu, polis ekipleri tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.
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