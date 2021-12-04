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Sarıyer’de aşırı hızlı lüks otomobil direğe çarptı: 3 ağır yaralı

DHA
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Giriş: 04.12.2021 08:51
Sarıyer'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Trafik kazasında otomobildeki 3 kişi ağır yaralanırken, lüks otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Zekariyaköy Mahallesi 1'inci Cadde üzerinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen Bahadır Güven'in kullandığı 34 BB 6106 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil hurdaya döndü. Trafik kazasında Bahadır Güven ve otomobildeki 2 kişi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumumun ağır olduğu öğrenildi.

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