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Sarıkamış’ta otelin tavanı çöktü! Yaralılar var

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Giriş: 07.01.2023 20:15
Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü. Kars Valisi Türker Öksüz, yaralananlar arasında hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını bildirdi.
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