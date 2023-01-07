07 Ocak 2023, Cumartesi
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Sarıkamış’ta otelin tavanı çöktü! Yaralılar var
Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü. Kars Valisi Türker Öksüz, yaralananlar arasında hayati tehlikesi olan kimsenin olmadığını bildirdi.