20 Şubat 2022, Pazar
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Sarıkamış Kayak Merkezi doldu taştı
Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Sarıkamış Cıbıltepe'ye yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Sarıkamış, kayak severlerin renkli görüntülerine sahne oldu. Turistler çığ tehlikesi bulunmayan kristal kar üzerinde güneşli havada kaymanın tadını çıkarıyor.