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Sarıkamış Kayak Merkezi doldu taştı

İHA
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Giriş: 20.02.2022 11:50
Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Sarıkamış Cıbıltepe'ye yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Sarıkamış, kayak severlerin renkli görüntülerine sahne oldu. Turistler çığ tehlikesi bulunmayan kristal kar üzerinde güneşli havada kaymanın tadını çıkarıyor.
Sarıkamış Kayak Merkezi doldu taştı
Sarıkamış Kayak Merkezi doldu taştı
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