Şanlıurfa’dan şoke eden bir görüntü! Esnaftan harçlık isteyen çocuğa akıl almaz şiddet

A Haber ihbar hattına Şanlıurfa’dan şoke eden bir görüntü geldi. Görüntülerde bir grup çocuk yoldan geçen araçlardan ve bölgedeki iş yerlerinden harçlık istiyordu. Buna sinirlenen iş yeri sahibi Mahmut Arıcı, çocuklardan birine şiddet uyguladı. Dehşete düşüren o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı.

Haleplibahçe Mahallesi'nde sokaklarda sürücülerden ve dükkan sahiplerinden harçlık isteyen çocuk, su içmek için sürekli Mahmut Arıcı'nın iş yerine girip, çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Bu duruma sinirlenen Mahmut Arıcı, sokak ortasında çocuğu tekme tokat dövdü.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Mahmut Arıcı, dövdüğü çocuğu daha sonra kaldırıp, yere çarptı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mahmut Arıcı'yı gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan Mahmut Arıcı, adliyeye sevk edilirken, çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.



TUTUKLANDI

Pişman olduğunu, bir anlık öfkesine yenildiğini belirten Mahmut Arıcı, hakimlik tarafından 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



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