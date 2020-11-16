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Şanlıurfa’dan şoke eden bir görüntü! Esnaftan harçlık isteyen çocuğa akıl almaz şiddet
Şanlıurfa'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı.
Haleplibahçe Mahallesi'nde sokaklarda sürücülerden ve dükkan sahiplerinden harçlık isteyen çocuk, su içmek için sürekli Mahmut Arıcı'nın iş yerine girip, çıktı.
KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ
Bu duruma sinirlenen Mahmut Arıcı, sokak ortasında çocuğu tekme tokat dövdü.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Mahmut Arıcı, dövdüğü çocuğu daha sonra kaldırıp, yere çarptı.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mahmut Arıcı'yı gözaltına aldı.
Emniyette ifadesi alınan Mahmut Arıcı, adliyeye sevk edilirken, çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Pişman olduğunu, bir anlık öfkesine yenildiğini belirten Mahmut Arıcı, hakimlik tarafından 'çocuğa karşı darp' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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