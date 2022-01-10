10 Ocak 2022, Pazartesi
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Şanlıurfa’da kahreden olay! Su ısıtıcısı anne ve oğlunun sonu oldu
Şanlıurfa Suruç’ta su ısıtmaya çalışırken elektrik akımına kapılan anne ile oğlu yaşamını yitirdi. Yürek yakan olayda yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Kaplan Mahallesi'nde yaşandı. 20 yaşındaki Ramazan Kaplan, içerisinde rezistans bulunan su dolu kovanın devrilmesiyle elektrik akımına kapıldı. Oğlunun acı feryatlarını duyan anne Naile Kaplan (57) da oğlunu kurtarmak isterken akıma kapıldı.
ANNE İLE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.