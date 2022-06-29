Şanlıurfa’da doktora darp kamerada! Doktor isyan etti, Bakan Koca’dan açıklama geldi

Sağlıkçılara darp olaylarına bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'da meydana gelen utanç verici olayda hasta yakınları, doktor Şeyhmus Baraj'ı dövdü. Koridor boyunca tekme-tokat saldırıya maruz kalan hekim kendini bir muayene odasına kapatarak gözü dönen şahısların elinden kurtardı. Olay ardından 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken saldırıya uğrayan doktor Şeyhmus Baraj işinden istifa etti. Saldırgan şahıslar mahkeme tarafından serbest bırakılınca ise doktor diplomasını parçaladı. Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

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