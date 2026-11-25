İkiz öğretmenler 2 bin rakımlı köyde görevde: "Bayrağın dalgalandığı her yerde görevdeyiz"

Erzurum'un Çat ilçesinde, 2 bin 114 rakımlı Sarıkaşık Mahallesi'nde iki öğretmenin fedakarlık dolu hikayesi dikkat çekiyor. İkiz öğretmenler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, zorlu kış şartlarına rağmen omuz omuza vererek 67 öğrenciyi geleceğe hazırlıyor. Birbirlerine benzerlikleriyle öğrencilerin zaman zaman karıştırdığı iki kardeş, eğitim aşklarıyla örnek oluyor.